New York, sparatoria nella metropolitana a Brooklyn. Almeno 13 feriti

16.25 – Sono diverse le persone che risultano ferite in una sparatoria nella metropolitana di New York city, in una stazione di Brooklyn. Le prime stime, ma i dati sono ancora provvisori, raccontano di 13 feriti.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 14.30 ora italiana. Diverse fonti locali avvertono di un sospetto in fuga con un giubbino arancione ed una maschera anti-gas. Sul luogo, in base a quanto comunicato dalla Polizia di New York, non sono stati trovati «esplosivi attivi». Il traffico dei treni della metropolitana di New Your è stato momentaneamente sospeso.

FMP