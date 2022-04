Vaccino. Aifa: da oggi in vigore raccomandazione quarta dose over 80

(DIRE) Roma, 12 Apr. – “Entra oggi in vigore, dopo la pubblicazione del decreto ufficiale ieri del parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica di Aifa, la raccomandazione a vaccinare gli ultra 80enni come categoria a rischio generale, nonostante i dati di una buona tenuta del vaccino in tanti italiani”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, nel corso della conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale e somministrazione della seconda dose di richiamo del vaccino anti Covid-19. L’evento si è tenuto presso l’Auditorium ‘Cosimo Piccinno’ del ministero della Salute. “Abbiamo aperto la campagna vaccinale in questa fascia d’età- ha precisato- perché nei prossimi mesi si potrebbe verificare anche un calo della protezione, dato che dopo il quarto e quinto mese vi è un leggero calo, anche se i dati italiani più recenti non ancora pubblicati mostrano una tenuta proprio in questa fascia d’età e la non ripresa di infezioni da Covid”.

“Nella fascia d’età compresa tra i 60 e i 79 anni- ha aggiunto Magrini- si sono privilegiate delle categorie a rischio per comorbidità, ovvero patologie concomitanti: patologie a livello polmonare, a livello cardiaco, il diabete, l’oncologia. Gli immunodepressi in senso stretto, ad esempio i pazienti ematologici, erano già stati oggetto di una raccomandazione alcune settimane fa per una loro più rapida copertura con una seconda dose di richiamo. Preferiamo chiamarla in questo modo, che non quarta dose, così come chiameremo il richiamo autunnale il richiamo annuale”. Magrini ha infine sottolineato che “vi è stata piena e unanime consonanza di tutte le quattro istituzioni coinvolte: ministero, Aifa, la Cts e l’Iss hanno condiviso questa scelta, che è molto in linea anche con le apprezzate raccomandazioni Ema ed Ecdc, le due agenzie europee che nei giorni scorsi hanno emanato un parere richiesto anche dalle autorità politiche per la massima convergenza tra i Paesi europei proprio in questa direzione”, ha concluso. (Fde/ Dire) 16:11 12-04-22