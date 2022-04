A Pasqua al Fantastico Mondo del Fantastico pianta un seme e contribuisci a creare il giardino della Pace

Partecipa alla raccolta di beni per il popolo ucraino, poi visita anche il nuovo orto di Masha e Orso, incontra dal vivo le principesse e supereroi del cuore

Al Fantastico Mondo del Fantastico, presso il Castello di Lunghezza, la Pasqua, la Pace e la Natura si fondono in un messaggio importante. Nel regno della fantasia, in occasione delle prossime festività, i bambini saranno infatti invitati a piantare un seme per creare un giardino della pace. Un piccolo e simbolico gesto che sarà accompagnato anche da una raccolta solidale. I visitatori potranno donare beni primari e cibo per animali giochi che saranno consegnati ai volontari dell’Accademia Kronos Valle dell’Aniene, un’associazione impegnata in prima linea anche sul territorio ucraino. Due giornate speciali al Castello, quella di Pasqua e Pasquetta, durante le quali sarà possibile ammirare il nuovo orto di Masha e Orso ed incontrare principesse e supereroi del cuore per vivere insieme la magia delle loro storie. Spettacoli emozionanti, da Biancaneve a Frozen, senza dimenticare il Gran Ballo delle principesse a Palazzo con Cenerentola, Aurora e Belle. Un luogo incantato dove sognare ad occhi aperti, per grandi e piccini, sarà il regalo più bello.

Comunicato Stampa