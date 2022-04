AIDO incorona l’IC Galluppi-Collodi-Bevacqua

Come ogni anno l’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua ha aderito allo Speciale Concorso organizzato dall’A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (ONLUS) rivolto agli studenti degli istituti scolastici del territorio. Lo scopo del concorso è far riflettere i giovani e le loro famiglie su quello che è il senso e la missione della vita, oltre la vita. Come ogni anno l’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua ha aderito allo Speciale Concorso organizzato dall’A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (ONLUS) rivolto agli studenti degli istituti scolastici del territorio. Lo scopo del concorso è far riflettere i giovani e le loro famiglie su quello che è il senso e la missione della vita, oltre la vita.

Quest’anno il tema proposto è stato: “Vivere e rinascere con AIDO”.

Gli Studenti hanno partecipato con grande entusiasmo presentando interessantissimi elaborati di disegno e di poesia, manifestando al contempo la profonda sensibilità nei confronti della donazione e del trapianto degli organi ed aggiudicandosi importanti riconoscimenti. Emergono dalle immagini e dai versi prodotti dai giovani studenti, il valore della speranza, dell’altruismo e dell’amore che possono portare al ritorno della vita. Con orgoglio e soddisfazione il Dirigente Dott. Carlo Milidone in diretta ed in collegamento con gli altri Enti e Istituti Scolastici coinvolti, ha conferito dunque ai vincitori del Concorso 2022, i premi assegnati dall’AIDO così come di seguito:

Sezione DISEGNO /PITTURA

– 1° Premio: AVILA NOEMI classe 2 A

– 2° Premio: DAL MORO MARCO classe 2 B

Sezione POESIA

– 2° Premio : LATELLA CLAUDIA classe 3 B

Agli alunni e all’intero corpo docente giungano un caloroso applauso e i migliori auguri per il prestigioso traguardo raggiunto.