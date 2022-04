Ancora un “gol” per la splendida Beniada Jakic

E’ rientrata da poco in Italia dopo la sua partecipazione al Grande Fratello VIP in Albania ed è già sugli schermi televisivi. Stiamo parlando di Beniada Jakic. Sono in molti da sempre a contendersi la strepitosa modella ed attrice (la ricordiamo nel film di Sorrentino “Loro”) di origini albanesi nata a Durazzo. Beniada Domenica 11 Aprile è stata ospite di Tiky Taka, “La Repubblica del Pallone” lo trasmissione sportiva condotta da Piero Chiambretti, in seconda serata su Italia Uno. Nella quale il conduttore assieme ad una serie di esperti parla di calcio, dando spazio spesso all’opinione femminile e non tralasciando mai la bellezza delle invitate.

L’altra notte Beniada, fedele tifosa della Juventus, che attualmente è invitata come opinionista nella trasmissione sportiva del suo paese “Processo Sportivo” condotto da Edi Manushi in onda su Top Channel, ha risposto sapientemente alle domande sul giovane neo acquisto dei bianconeri Vlahovic, considerandolo un talento che tanto può dare per conquistare nuovi successi. Beniada ha poi manifestato la sua profonda nostalgia per l’asso del calcio Cristiano Ronaldo, “E’ un grande calciatore speriamo lo riacquisti la Juve” .

Beniada oltre ad essere un’artista completa a 360° è anche il simbolo dell’integrazione, perchè sono molti i suoi connazionali presenti nel nostro Paese sin dagli anni ’90. Oggi sono sono molti gli imprenditori italiani che varcano l’Adriatico in cerca di nuovi business in Albania. La Jakic è uno dei personaggi di successo del mondo dello spettacolo che ad oggi si sta facendo notare di più.