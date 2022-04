08.40 – Armi e droga sono stati rinvenuti nascosti in un box a Cinisello Balsamo dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano. Tratti in arresto due uomini con precedenti. Nella perquisizione a Cinisello Balsamo sono stati trovati anche passamontagna, guanti e coltello a serramanico. Il sospetto è che stessero per compiere una rapina. Lo si apprende dal profilo ufficiale Twitter della Polizia di Stato.

