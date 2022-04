De Biasi (Lega) e Marino (FdI): Ennesima beffa per i cittadini reggini: le auto ibride pagheranno la sosta

“Non finisce di stupire l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal centro sinistra impegnata più a spartirsi deleghe e poteri che ad governare la città. L’ennesima beffa riguarda le tariffe per la sosta dei veicoli ibridi che, da gratuita, con delibera di Giunta comunale N. 51 del 01/04/2022, è stata imposta a pagamento, con una tariffa aumentata rispetto al passato oltre il doppio.”

“In una ottica di sostenibilità e di contrasto all’inquinamento – affermano Giuseppe De Biasi e Demetrio Marino – l’Amministrazione di Reggio Calabria viaggia in controtendenza, tassando ed aumentando i veicoli ibridi, confermandosi incapace di programmare azioni efficaci per uno sviluppo armonioso della città.”

“Le nuove tariffe, entrate in vigore ad Aprile, dopo che la Giunta comunale ha colpevolmente atteso i giorni della scadenza della vecchia delibera prima di intervenire, sanciscono che le autovetture elettriche, avranno il permesso gratuito fino al 31 Marzo 2023, con il solo pagamento delle spese di segreteria pari a 25 euro, mentre le autovetture ibride, a metano e GPL pagheranno un abbonamento pari a 250 euro. È opportuno ricordare che fino allo scorso anno, le auto ibride erano equiparate a quelle elettriche ed ad idrogeno, con una spesa di 25 euro all’anno: il costo è stato quindi decuplicato, andando a colpire famiglie e cittadini che possiedono ed utilizzano le auto ibride, penalizzando, praticamente, chi ha compiuto una scelta di rispetto verso l’ambiente comune. In quasi tutte le città italiane i veicoli ibridi o a metano, non sono soggetti a limitazioni del traffico dovute all’inquinamento e possono circolare liberamente anche nelle zone a traffico limitato dove istituite, così come vengono agevolati sensibilmente nelle tariffe per le soste e per i parcheggi a lungo tempo.”

“L’unica cosa che la Giunta comunale dovrebbe fare con immediatezza – hanno concluso i capigruppo di Lega e Fratelli d’Italia – è deliberare il ritorno alla tariffa precedente, equiparando anche le ibride alle elettriche, riducendo la tariffa e consentendo alle famiglie reggine di usufruire di un prezzo scontato e giusto. Ma conoscendo la superbia e la presunzione di questa Amministrazione comunale, temiamo che il nostro auspicio resti una ‘lettera morta’.”