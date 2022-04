Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, ha incontrato il commissario provinciale dell’Udc, Paolo Ferrara, rispondendo alla richiesta di «approfondire le strategie del Comune rispetto alle opportunità offerte dai fondi del Pnrr e affrontare alcuni problemi del territorio ritenuti di particolare importanza». «È stato un confronto schietto – ha detto Brunetti – durante il quale, ognuno dal proprio punto di vista, ha espresso un parere sull’andamento amministrativo e politico dell’Ente e sulle nuove sfide poste dall’Europa». Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, ha incontrato il commissario provinciale dell’Udc, Paolo Ferrara, rispondendo alla richiesta di «approfondire le strategie del Comune rispetto alle opportunità offerte dai fondi del Pnrr e affrontare alcuni problemi del territorio ritenuti di particolare importanza». «È stato un confronto schietto – ha detto Brunetti – durante il quale, ognuno dal proprio punto di vista, ha espresso un parere sull’andamento amministrativo e politico dell’Ente e sulle nuove sfide poste dall’Europa».

«Infatti – ha commentato – la nostra amministrazione resta sempre aperta e disponibile al dialogo con chi manifesta il desiderio di migliorare l’esistente. Anche in consiglio comunale, l’ascolto è una delle doti che, sin da subito, abbiamo messo al servizio della città e degli schieramenti che siedono fra i banchi di Palazzo San Giorgio». «La risposta alla richiesta formulata dal commissario Ferrara – ha aggiunto – è la naturale prosecuzione di un’azione improntata sulla moderazione e sulla voglia di remare verso la crescita di Reggio. Continueremo a fare tesoro, quindi, degli spunti che arriveranno da quanti, forze politiche, istituzioni, associazioni o singoli cittadini, vorranno condividere con noi la loro visione di città». Dal canto suo, il commissario Ferrara ha ribadito come «i problemi non abbiano un colore politico, ma la necessità d’essere i risolti negli interessi di tutti i cittadini».