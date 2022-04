Moda. Gucci sceglie Castel del Monte per sua nuova collezione

(DIRE) Bari, 13 Apr. – Gucci ha scelto Castel del Monte ad Andria per presentare la sua nuova collezione il prossimo 16 Maggio. “La scelta del direttore creativo Alessandro Michele è motivo di orgoglio per l’intera regione”, commenta la consigliera regionale delegata alle Politiche culturali, Grazia Di Bari. “La visione di Gucci – continua – si lega a importanti luoghi storici, per raccontarli e valorizzarli: questa volta protagonista sarà la meraviglia federiciana, patrimonio dell’Unesco dal 1996”.

“L’impegno della maison è preservare il patrimonio storico, culturale e architettonico, supportandone anche i progetti di valorizzazione, come avverrà anche per Castel Del Monte- continua – Da sempre sosteniamo l’importanza della sinergia tra pubblico e privato per promuovere il nostro immenso patrimonio culturale e questo è senza dubbio un esempio virtuoso. Importanti saranno anche le ricadute su tutto l’indotto, ancora più significative dopo due anni di pandemia”. “La nostra terra bellissima deve farsi trovare pronta, perché Andria sarà sotto i riflettori, negli scatti e negli occhi di un pubblico più grande – conclude – Dobbiamo lavorare insieme per cogliere questa opportunità, così potremo dare nuova linfa all’economia, alla mentalità e al racconto del nostro territorio. Le aziende del livello di Gucci scelgono la Puglia per eventi e iniziative importanti e di questo dobbiamo essere fieri”. (Com/Adp/Dire) 18:28 13-04-22