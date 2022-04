Recovery. Ok Commissione UE a pagamento prima rata da 21 mld

(DIRE) Bruxelles, 13 Apr. – Via libera della Commissione europea al primo pagamento da 21 miliardi di euro all’Italia nell’ambito del piano post-pandemico Next Generation Eu. Lo annuncia la Commissione europea, precisando che l’Italia riceverà dieci miliardi di euro sottoforma di contributi a fondo perduto e 11 miliardi di euro sottoforma di prestiti. Già lo scorso 28 febbraio la Commissione europea aveva adottato l’esborso in via preliminare.

Solo successivamente il parere positivo del comitato economico e finanziario del Consiglio dell’Unione Europea ha potuto dare il via libera all’esborso definitivo. L’Italia è inoltre il primo beneficiario del piano Next Generation EU e riceverà in totale 191 miliardi di euro. “Ventuno miliardi grazie al raggiungimento degli obiettivi concordati per fine 2021: con la Commissione al lavoro con le autorità italiane per continuare l’attuazione del NextGenerationEU”, scrive sul suo canale Twitter il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni. (Pis/Dire) 17:46 13-04-22