Sparatoria nella metro a New York. Torna la paura nella Grande Mela

08:20 – A seguito della terribile sparatoria in Metro a New York, riaffiora la paura del passato. La Grande Mela sembra non trovare pace nelle subway, prima il terrorismo, poi gli assalti dei senzatetto violenti a donne e passeggeri ed infine il Covid.

Un uomo di colore, F. R. J., basso, tarchiato e con indosso una tuta arancione da lavoro, dopo aver sganciato un fumogeno all’interno del vagone ha aperto il fuoco contro i civili. L’attuale bilancio della sparatoria conta 16 feriti e 5 in fin di vita. Le condizioni delle vittime sarebbero state peggiori se non ci fossero stati nei paraggi due medici pronti a tamponare il sangue dalle ferite.

Al momento la polizia conduce le indagini come se non si trattasse di un atto di terrorismo, ma sono in molti a credere che vi sia una componente di premeditazione solida.

Eric Adams, Sindaco di New York, avrebbe dovuto creare una svolta rispetto al predecessore De Blasio, considerato da molti poco avvezzo a frenare il crimine. Al momento però, Adams si ritrova pieno di record negativi nei suoi primi 100 giorni al governo.

Il Presidente Joe Biden ha parlato a seguito della strage avvenuta in California lo scorso sabato sera, affermando duramente che vi è la necessità di una legge che imponga maggior controllo sulle armi da fuoco. Col passare del tempo le stragi non fanno che aumentare, sia di coltello che di pistola, ormai la situazione sta peggiorando drasticamente in America.