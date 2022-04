Ucraina. OCSE: possibili prove violazioni diritti umani russe

(DIRE) Bruxelles, 13 Apr. – Ci sarebbero prove che testimoniano delle violazioni dei diritti umani in Ucraina da parte dell’esercito russo, stando a quanto afferma un rapporto della missione degli esperti indipendenti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

Il periodo preso in considerazione per l’indagine va dal 24 febbraio al primo aprile, ciò significa che questo rapporto non include i crimini che sarebbero stati commessi a Bucha. L’accesso alla città era infatti impedito dalla presenza dei soldati russi, che si sono ritirati solo pochi giorni dopo. La missione degli esperti aveva invitato la Russia a cooperare, ma quest’ultima non ha accettato. (Pis/ Dire) 17:24 13-04-22