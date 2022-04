Auto. Chi la compra on line la sceglie più nuova e con meno Km

E in media rispetta standard di emissione più severi

(DIRE) Bologna, 14 Apr. – Le auto vendute online sono significativamente più giovani, meglio equipaggiate e più ecologiche rispetto alla media del mercato. A evidenziarlo è una recente ricerca condotta dal marketplace europeo Carvago.com che ha confrontato i suoi dati di vendita con la situazione generale di alcuni dei Paesi in cui opera. Il valore residuo delle auto usate, spiega, è principalmente determinato dalla loro età e dal chilometraggio. Non sorprende, dunque, che le auto usate in Europa occidentale siano più giovani rispetto a quelle dell’Est, economicamente meno forte.

Mentre le auto usate messe in vendita in Germania e in Italia l’anno scorso avevano tipicamente quattro anni, erano più vecchie di un altro anno nella Repubblica Ceca, il paese di origine di Carvago, e anche di cinque anni in Polonia. Al contrario, l’anno mediano di prima immatricolazione delle auto vendute attraverso Carvago era il 2019. Secondo i dati di Carvago, le maggiori aspettative dei clienti online sono ancora più evidenti nel chilometraggio, con il chilometraggio mediano in Polonia che è tre volte superiore a quello della Germania, e l’Italia significativamente migliore della Repubblica Ceca.

D’altra parte, i clienti di Carvago stanno spesso acquistando auto che devono ancora passare attraverso la loro prima manutenzione programmata – il loro chilometraggio mediano è poco più di 26.000 chilometri. “Il fatto che la maggior parte delle nostre vendite siano costituite da auto a basso chilometraggio, di bassa età e relativamente costose dimostra che questo modo trendy e conveniente di acquistare un’auto piace ai consumatori benestanti con grandi aspettative”, spiega Jakub Šulta, Ceo di Carvago.

“Le persone che già comprano abitualmente elettronica o generi alimentari dalla comodità del loro divano sono desiderose di sfruttare l’opportunità di acquistare un’auto altrettanto facilmente. Noi ispezioniamo l’auto scelta, la importiamo, la registriamo e la consegniamo a casa del cliente, eliminando completamente le preoccupazioni associate alla ricerca e all’acquisto di un veicolo usato dai concessionari tradizionali”.

Il prezzo mediano delle auto vendute attraverso Carvago l'anno scorso è stato di 26.908 Euro, superando significativamente il livello dei prezzi di tutti i mercati analizzati, Germania compresa. "Veniamo sempre più spesso contattati da clienti che non riescono a trovare un'auto nuova di loro scelta o non vogliono aspettare per mesi", spiega Šulta. "Solo nelle ultime settimane, abbiamo consegnato diverse auto a chilometraggio demo a prezzi ben superiori ai 40.000 Euro".