Michigan, afroamericano faccia a terra ucciso da poliziotto con due colpi alla nuca

09:00 – La polizia di Grand Rapids ha diffuso un video del 4 Aprile, dove una colluttazione tra un agente ed un uomo afroamericano, finisce in tragedia. La famiglia del giovane 26enne ha immediatamente parlato di “esecuzione“. Il nuovo capo della polizia, Eric Winstrom, rispondendo ad un bisogno di trasparenza ha pubblicato il video dell’accaduto.

La colluttazione dura circa 90 secondi, nei quali si sente l’agente urlare: “lascia il taser!“. “Secondo quanto ho potuto vedere, quel taser non funzionava, non faceva contatto” ha commentato Winstrom. L’identità dell’agente non è stata rivelata, ma il corpo di polizia ha aperto un’inchiesta, affidando il caso al procuratore Chris Becker.

La vittima aveva due sorelle e cinque fratelli tutti più giovani. Dopo George Floyd questi avvenimenti sembrano sempre più imbarazzanti. Da un anno a questa parte si sono intensificate le tragedie a sfondo violento e la nuova presidenza degli USA non sembra essere interessata a placare la situazione o a trovare una soluzione.