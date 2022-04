Reggio Calabria, la Castore Servizi Pubblici Locali svolgerà attività di potatura delle alberature di pregio dal 19 al 22 Aprile

La Castore Servizi Pubblici Locali nei giorni dal 19 al 22 Aprile 2022 dalle ore 6,00 alle ore 14,00 svolgerà attività di potatura delle alberature di pregio in Reggio Calabria, Corso Prof. Italo Falcomatà nel tratto compreso fra la rampa salita Alessandro Monteleone e quella di Via Giulia.

Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità il tratto di strada sarà inibito al transito veicolare e pedonale, nonché alla sosta ambo i lati della carreggiata secondo quanto previsto con ordinanza comunale n.184 del 13/04/2022.

Il traffico delle autovetture e motocicli sarà deviato sul percorso alternativo rampa Monteleone – Corso Matteotti corsia preferenziale – rampa Via Francesco Jerace, mentre i mezzi pesanti utilizzeranno in alternativa al corso Falcomatà la corsia preferenziale di Corso Matteotti in direzione nord-sud come da planimetria allegata.