Riorganizzazione frequenze tv: domani 4 Comuni della Calabria passano al digitale terreste di ultima generazione

Domani, Venerdì 15 Aprile, in 4 Comuni della Calabria parte la rivoluzione della tv digitale terreste di ultima generazione (dvb-t2).

Per continuare a vedere l’intera offerta tv – nei casi in cui la procedura non avviene automaticamente – si dovrà effettuare la risintonizzazione degli apparecchi televisivi. La programmazione regionale della Calabria sarà comunque sempre visibile sul canale 821.

I Comuni che saranno coinvolti domani alle operazioni di ricollocazione delle frequenze sono:

• Belvedere Marittimo • Bonifati • Sangineto • Santa Maria del Cedro.