Turismo. Ministero: via libera a quasi 1,4 mld a settore

(DIRE) Roma, 14 Apr. – Su richiesta del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il Comitato interministeriale per la politica economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato oggi una delibera a favore del settore turistico che stanzia 600 milioni a valere sul Fondo Rotativo Imprese, gestito dalla Cassa depositi e prestiti. Il tasso d’interesse è stato definito allo 0,5%. Ulteriori 600 milioni verranno messi a disposizione dal sistema bancario.

Per questo – fa sapere il ministero in una nota – Garavaglia sottoscriverà una convenzione con Cassa depositi e presiti ed Abi (Associazione bancaria italiana) per definire le modalità d’intervento privato. A questi interventi finanziari, si aggiungono 180 milioni a fondo perduto a favore delle strutture ricettive. Si tratta di interventi che vanno a completare quelli già in corso riguardanti il credito d’imposta definito con il programma Pnrr Turismo (Sor/Dire) 17:19 14-04-22