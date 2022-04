(DIRE) Roma 15 Aprile – La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve diminuzione (12% vs 13% la scorsa settimana). È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (41% vs 38%), mentre diminuisce lievemente la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (47% vs 48%). È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19. (Fde/ Dire) 09:04 15-04-22