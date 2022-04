Milano. Hard Rock Cafè apre entro l’estate e assume 100 persone

(DIRE) Milano, 15 Apr. – Hard Rock Café apre a Milano e seleziona oltre 100 figure che lavoreranno nel nuovo locale che aprirà entro l’estate 2022 in via Dante 5. L’appuntamento è per il 20 e 21 Aprile, quando si terrà il primo job fair per selezionare host, bartender, camerieri, personale di sala e cucina che andranno a formare il team del locale.

Milano sarà l’ultima nata della famiglia italiana di Hard Rock Cafe, unendosi a Venezia, Verona, Firenze e Roma. Con i suoi 900 metri quadri su due livelli e due palchi adibiti alla musica dal vivo, ospiterà 280 posti a sedere oltre al celebre ‘Rock Shop’. (Bol/ Dire) 17:31 15-04-22