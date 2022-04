Pasqua. MIC: musei e parchi archeologici statali aperti durante festività

(DIRE) Roma, 15 Apr. – Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’arte e della cultura. Resteranno aperti anche nei giorni delle festività pasquali i monumenti, i musei, le gallerie, le aree e i parchi archeologici statali. Aperture speciali che consentiranno a tutti i visitatori di godere delle bellezze artistiche e culturali Italiane.

Per verificare luoghi, orari, tariffe e modalità di visita è possibile consultare la seguente pagina del sito del Ministero della Cultura: https://cultura.gov.it/pasqua2022. Si ricorda infine che per l’accesso a tutti i luoghi della cultura statali, dal primo aprile 2022, non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Alcuni luoghi sono visitabili solo su prenotazione. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare i siti dei musei e dei parchi archeologici prima di programmare la visita. (Red/ Dire) 10:00 15-04-22