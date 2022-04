I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina a Vellezzo Bellini, per il salvataggio di una cane incastrato in un canale. Le operazioni della squadra Usar (Urban Searche and Rescue) sono durate alcune ore. Il cane di nome Indy è stato estratto e riconsegnato al legittimo proprietario.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79030