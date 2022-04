15.45 – Tre Canadair e 6 squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro incessantemente per spegnere le fiamme nei boschi di Angera in provincia di Varese. Nel filmato diffuso dagli elmetti rossi sulla loro pagina Twitter ufficiale si vedono i velivoli della flotta aerea del Corpo in azione nell’area. Sul posto a dare un aiuto per spegnere il rogo anche due elicotteri regionali.

