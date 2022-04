Gallarate (Va). Arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una minore

Lunedì scorso, gli agenti del Commissariato di P.S di Gallarate hanno arrestato un uomo 48enne per aver molestato sessualmente una bambina di 11 anni nei pressi di un plesso scolastico della città. L’intervento della volante è avvenuto in seguito alla chiamata al NUE di una donna che transitando in auto notava un uomo stringere tra le braccia una bambina, che a fatica riusciva a sottrarsi dalla stretta dell’aggressore e ad allontanarsi, per poi scoppiare a piangere, palesemente turbata. L’uomo, che dopo la fuga della piccola ha cercato immediatamente di allontanarsi dal luogo dell’aggressione è invece stato subito intercettato e bloccato dagli agenti intervenuti.

I successivi accertamenti anche con l’ausilio di una psicologa infantile hanno permesso di ricostruire quanto accaduto. L’uomo, un 48enne residente in città, seduto su di una panchina vicino alla scuola, con una scusa ha richiamato l’attenzione della ragazzina che passava vicino a lui, per poi stringerla improvvisamente a sé in una morsa con braccia e gambe, palpeggiandola e cercando di baciarla.

Grazie alla pronta reazione della giovane, che ha respinto il molestatore, e all’intervento immediato della Polizia di Stato, allertata dal NUE, l’uomo è stato arrestato e tradotto in carcere. Dovrà rispondere del reato di violenza sessuale aggravata.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Varese/articolo/1020625a94c305bb4530920379