Sono passati otto anni dal quel tragico rapimento di 109 ragazze nel villaggio di Chibok, a nel Nord-Est della Nigeria. Ancora oggi molte di loro ancora non hanno fatto ritorno a casa. Si pensa che i rapinatori siano militanti del gruppo armato Boko Haram. A causa di questi gruppi armati, la gente nigeriana in quei territori vive nel terrore. Non solo ragazze, ma anche bambini, sono stati vittime di questi tragici episodi di sopruso i violenza.

AO