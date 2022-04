Ucraina. Toti: Sosteniamo eroica resistenza, su diritti no ipocrite equidistanze

(DIRE) Roma, 16 Apr. – “Leggere gli orrori della guerra contrasta con la bellezza della natura che torna a vivere in questa splendida primavera. Continuiamo a sostenere l’eroica resistenza del popolo ucraino. Sui diritti non possono esserci sfumature e ipocrite equidistanze. Sì a ogni tipo di aiuto: militare, tecnologico, economico. A Kiev si difendono anche i valori di civiltà e libertà conquistati in Occidente grazie al sacrificio di tante donne e tanti uomini”. Così scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. (Sor/ Dire) 13:15 16-04-22