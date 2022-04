E’ morta Catherine Spaak

22. 45 – Catherine Spaak, nota attrice e conduttrice tv, è morta all’età di 77 anni. Nata in Belgio, ha “trovato” la fama nel mondo dello spettacolo in Italia. Tra i film più famosi in cui ha recitato, “il Sorpasso”, del regista Dino Risi e “La Voglia Matta” . Catherine Spaak in tv aveva condotto il celebre programma “Harem”. Nel 2007 ha partecipato allo show tv “Ballando con le stelle” e nel 2015 è tra i concorrenti del reality “Isola dei famosi”. Catherine Spaak è stata un personaggio pubblico che piaceva sia per la sua bravura e professionalità che anche per fascino e la classe.

