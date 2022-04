Fallimento economico della Russia, è solo questione di tempo

“Il fallimento nazionale della Russia è questione di tempo”. E’ quanto dichiara il Presidente della Commissione dell’Unione Europea, Ursula Von Der Leyen, alla Bild. “Le sanzioni vanno sempre più a fondo nell’economia russa: le esportazioni verso la Russia sono crollate del 70%”. In base alle previsioni di parte degli analisti europei il PIL russo diminuirà in modo consistente, – 11% è la previsione.

Sembra che già ovvi almeno 700 aerei russi hanno perso la licenza per mancanza di pezzi di ricambio e aggiornamenti software, danni provocati dalle sanzioni messe in atto dall’Unione Europea ed i suoi alleati contro la Russia dopo la sua invasione dell’Ucraina. Ma Mosca sembra di parere opposto anzi, eminenti esponenti del governo Putin, ipotizzano un fallimento dell’UE come effetto domino di un precedente fallimento dell’economia della Russia.

FR