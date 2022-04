Voleva vendere il rene di una 15enne su Internet, arrestata

Una donna ha offerto l’organo sul sito Marketplace chiedendo in cambio 20mila dollari

Una donna venezuelana che offriva in vendita sul sito Marketplace un rene di una ragazza di 15 anni per 20.000 dollari è stata arrestata. Lo ha annunciato il procuratore generale del Venezuela dello stato di Portuguesa, Tarek William Saab. Lo scrive il magistrato in un tweet mostrando l’annuncio, in cui si legge che il rene proviene da una “ragazza di 15 anni in perfette condizioni di salute”.

Le autorità stanno indagando per scoprire se si tratti di “una rete criminale, senza rivelare come la donna avrebbe ottenuto il rene e senza escludere che possa trattarsi di una truffa. Il programma per il trapianto di organi evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha cessato di funzionare in Venezuela nel 2017, nel pieno dalla peggiore crisi economica del Paese, da quasi otto anni in una recessione che ha fatto precipitare il PIL pro capite al livello di Haiti già nel 2015.

c.s. – Giovanni D’Agata