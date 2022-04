Agricoltura biologica e benessere animale. Al via la presentazione delle domande per pagamenti agro-climatici-ambientali

Gallo: “Anticipiamo tempi e procedure per sostenere i produttori”

Agricoltura – Catanzaro, 18/04/2022

È disponibile, sul sito istituzionale www.calabriapsr.it, l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di pagamento delle misure 10 “Pagamenti agro-climatici- ambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 14 “Benessere degli animali”, in riferimento alle riconferme dell’annualità 2022.

“Abbiamo pubblicato l’avviso con un anticipo di circa un mese rispetto alle indicazioni ministeriali – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – poiché consapevoli dell’importanza rivestita dalle misure a superficie per il sostegno del comparto primario. Abbiamo già attivato, inoltre, tutte le procedure informatiche sul Sian per consentire la presentazione delle istanze, effettuando altresì diverse simulazioni con alcune organizzazioni professionali, per testare il corretto funzionamento del sistema”.

Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 16 Maggio 2022. Le stesse potranno tuttavia essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto, ma in tal caso l’importo eventualmente spettante verrà decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le istanze formalizzate oltre il 10 Giugno 2022 saranno invece considerate irricevibili.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28079