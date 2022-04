11:30 – Due morti e una decina di feriti, questo il conteggio delle vittime di una sparatoria nella notte nel quartiere di East Allegheny a Pittsburgh. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati sparati almeno 50 colpi durante una festa in una casa affittata tramite il portale Airbnb. Alcuni ragazzi, per mettersi in salvo hanno tentato di fuggire lanciandosi fuori dalla finestra. (fonte ANSA).