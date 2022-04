Congresso Lions 2022, “Vetrine in giallo” è il contest di Confcommercio

Labate: Un modo per dare lustro al commercio reggino ed accogliere gli oltre 500 Lions che per tre giorni saranno ospiti della Città dello Stretto. C’è necessità di attrattori per un vero turismo

Più di cinquecento visitatori pronti a rimanere incantati di fronte alle meraviglie che offre Reggio. Dopo la presentazione ufficiale di qualche giorno fa a Palazzo San Giorgio, è tutto pronto per il Congresso dei Lions del Distretto 108Ya, in programma dal 6 all’8 maggio in Città.

L’evento vedrà arrivare oltre 500 Lions di Campania, Basilicata e Calabria, che sosteranno in città per tre giorni e godranno delle nostre bellezze, del nostro clima della nostra ospitalità ma anche dei nostri ristoranti, degli alberghi, bar, b&b, negozi del centro cittadino. Un’occasione per far respirare l’economia cittadina. Un appuntamento che ha visto l’apporto ed il lavoro sinergico del Comune di Reggio Calabria, della Confcommercio, della Camera di Commercio e Atam spa.

Per il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate “noi commercianti sapremo farci trovare pronti e vorremmo – anzi, avremmo bisogno come l’aria – di decine di iniziative come questa dei Lions che avvicinano Turisti a Reggio. Lo abbiamo visto durante le festività pasquali, una città senza turisti – continua Labate – seppure bellissima, è una Città piegata su sè stessa. I turisti sono pochi, i commercianti ed addirittura i pubblici esercizi rimangono chiusi, ed è una spirale negativa rispetto alla quale è una responsabilità di tutti noi, Amministrazione, Confcommercio, Istituzioni trovare al più presto una via d’uscita ed offrire segnali di discontinuità.

Per questa ragione come Confcommercio abbiamo sposato con entusiasmo il progetto Lions. I nostri negozi sono patrimonio della città, il vero biglietto da visita ma è necessario fare di più per sostenere chi fa impresa, dare entusiasmo, rivitalizzare il tessuto economico e così mantenere viva la Città”.

Il contest

In occasione del Congresso Lions 2022 Confcommercio promuove l’hashtag #vetrineingiallo e invita i negozi del Centro Storico ad allestire una vetrina a tema; riservare un’offerta speciale ai Lions o creare un menù particolare. Come ribadisce il Presidente Labate: «Un modo per dare il benvenuto agli oltre 500 Lions che per tre giorni saranno graditissimi ospiti della nostra amata Reggio, per quello che sarà l’evento Lions più importante dell’anno. Uno scenario che si prefigura interessante con la sfilata Lions sul Corso Garibaldi del 7 maggio, il Congresso al teatro Cilea e, attorno, grazie ai commercianti reggini, una città bellissima. Da qui l’importanza di animare il centro cittadino per i 500 turisti in arrivo che rappresentano sicuramente un’opportunità per i nostri commercianti. Per partecipare al contest basterà comunicare a Confcommercio lo sconto, promozione o menù speciale per i Lions; allestire la vetrina a tema (giallo/blu) e pubblicare la foto sul profilo Facebook dell’azienda con l’hashtag #vetrineingiallo ed il tag a @confcommerciorc. La vetrina che avrà avuto più like entro l’8 maggio riceverà un nostro omaggio speciale».

Tutti i partecipanti al contest saranno inseriti sui canali di comunicazione Lions, Confcommercio e a richiesta sull’app dei commercianti Movibell.