New York, donna uccisa con 60 coltellate e chiusa in una valigia

07:20 – Una donna di 51 anni è stata uccisa con 60 coltellate e poi chiusa in una valigia nel Queens a New York. La vittima è stata colpita alla carotide ed alla trachea. sono state trovate anche ferite da taglio sulle dita e sui palmi delle mani.

La polizia ha definito il caso “un vero mistero”. Un sospetto sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre trascinava la borsa per strada, ore prima del ritrovamento. Al momento nessuno è stato identificato ma pare che gli agenti stiano cercando un Uomo.

I vicini hanno visto la polizia portare via il figlio di 13 anni portare via il figlio di 13 anni per interrogarlo e poi rilasciarlo. L’altro figlio di 17 anni invece era in viaggio a Portland, Oregon, con il padre della vittima per visitare alcune università.

La polizia al momento sta indagando per individuare il movente dell’omicidio. Il New York Post ha riferito che il killer avrebbe già inviato al marito della donna un messaggio di minaccia:”La tua intera famiglia sarà la prossima“. Gli abitanti del quartiere sono sconvolti dal drammatico evento. (fonte tgcom24)