Porta dell’aereo si apre durante il volo e i passeggeri devono tenerla fino all’atterraggio

In Brasile, un volo nazionale, tra la città di Jordão, nell’entroterra di Acri, e la capitale dello Stato, Rio Branco ha vissuto momenti di terrore. La porta dell’aereo che fa da aerotaxi si è aperto a metà volo e i passeggeri hanno dovuto sostenerlo con le mani per tenerlo chiuso fino all’atterraggio all’aeroporto. Fortunatamente, nessun passeggero è rimasto ferito. Secondo i testimoni, la porta si è aperta dopo la rottura di uno dei cavi di supporto. A seguito dell’incidente, il pilota ha spento uno dei motori e ha continuato il volo con uno solo. L’aereo aveva a bordo circa 12 persone, tra passeggeri e i due membri dell’equipaggio. Dopo l’atterraggio la compagnia non ha fornito alcun tipo di chiarimento né offerto supporto ai passeggeri.

L’ingegnere aeronautico e il comandante, hanno confermato l’incidente avvenuto il 14 Aprile 2022 dopo che il volo ha lasciato Jordão alle 12:30, confermando l’autenticità dei video registrati all’interno dell’aereo che mostrano persone che tengono la porta chiusa e tirano alcuni cavi per atterrare. Nessuno è rimasto ferito mentre l’aereo è atterrato nella capitale alle 14:00. Ha affermato, inoltre, che l’intera situazione era già stata inoltrata al Centro di Investigazione e Prevenzione degli Infortuni Aeronautici (Cenipa). Ha affermato, poi, che non è ancora noto cosa abbia causato la rottura di uno dei cavi, ma ha assicurato che tutte le procedure sono state eseguite e il volo si è concluso senza ulteriori anomalie. Al momento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,la società indaga sull’accaduto. Il comandante del velivolo ha spiegato che l’elica è già stata cambiata e l’aereo riparato. Il mezzo è ora di nuovo disponibile. Di seguito il link del video della cabina dell’aerotaxi in volo con la porta aperta: https://www.itemfix.com/v?t=2hmv7t&jd=1