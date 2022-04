Reggio Calabria: Associazione Dedalo e Milites Trinacrie presentano evento “C’è Gi’Arte”

L’Associazione Dedalo, Sabato 23 Aprile 2022, festeggerà San Giorgio, Patrono di Reggio Calabria, a Piazza Italia con l’evento “C’è Gi’Arte” in partenariato con l’Associazione Milites Trinacrie e con il Patrocinio Morale del Comune di Reggio Calabria. Attraverso “C’è Gi’Arte” verrà valorizzata la figura del Santo Patrono, evidenziando la cultura artistica che ne ha tramandato la memoria e la cultura cavalleresca che lo caratterizza. L’evento, curato dalla dott.ssa Silvana Marrapodi, si articolerà in una dimostrazione di Scherma Medievale, sotto la sapiente guida del Magistro del Combattimento Claudio Venazi Rullo e del coistruttore Francesco Ramirez, e in una Mostra d’Arte Estemporanea, in cui gli artisti potranno uscire dai propri atelier e realizzare all’aperto opere ispirate a San Giorgio.

Tale evento mira a promuovere la cultura sportiva e artistica della Città di Reggio Calabria, attraverso un percorso di sensazioni ed emozioni espresso con pluralità di linguaggi che coinvolgano tutta la comunità. L’evento vuole rendere tutta la comunità reggina partecipante attivo della manifestazione. Tutti gli artisti sono liberamente invitati a partecipare all’evento e mostrare la loro arte in tutte le sue forme, hanno già aderito all’iniziativa infatti entusiasti pittori, scultori e street artist. Inoltre saranno organizzate delle lezioni dimostrative di scherma medievale a cui chiunque potrà liberamente partecipare.

Info & Contatti: +39 371 170 5063 \ +39 329 226 3640

Facebook: @AssDedalo

SM