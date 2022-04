Ucraina. Da Amsterdam mezzi pesanti a “Kiev” per “nuova fase” guerra

(DIRE) Bruxelles, 19 Apr. – Il governo dei Paesi Bassi invierà materiali pesanti all’Ucraina per sostenere il Paese nella difesa contro l’aggressione russa. Lo si apprende da un tweet del primo ministro olandese, Mark Rutte, il quale ha ribadito in una telefonata col presidente ucraino Volodymir Zelensky il suo pieno supporto all’Ucraina in seguito alla nuova offensiva da parte della Russia. “Insieme ai nostri alleati invieremo equipaggiamenti pesanti, inclusi mezzi blindati”, ha scritto Rutte. “La guerra in Ucraina è entrata in nuova fase adesso che Putin ha lanciato l’offensiva nel Donbass”, ha riportato sul suo profilo Twitter la ministra della difesa dei Paesi Bassi, Kajsa Ollongren, giustificando la scelta del governo. (Pis/ Dire) 18:52 19-04-22