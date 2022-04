Viabilità. Incidente sulla tangenziale ovest di Catania, due feriti

(DIRE) Palermo, 19 Apr. – Incidente stradale sulla tangenziale ovest di Catania, in direzione Messina, all’altezza dello svincolo paesi Etnei. Coinvolti cinque veicoli, due i feriti: il più grave, estratto dall’abitacolo di una Fiat Panda dai vigili del fuoco del distaccamento Nord del Comando provinciale di Catania, è stato affidato ai medici del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Il traffico al momento è bloccato e si stanno formando lunghe code in direzione Messina. Sul posto la polizia stradale, che sta eseguendo i rilievi, e il personale dell’Anas. (Sac/Dire) 19:36 19-04-22