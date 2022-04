Approvato il Patto per Reggio, in arrivo 150 milioni. L’Ass. Irene Calabrò: “Misura frutto dell’autorevolezza della Città, nessuna tassa in più per i cittadini” 

Il Consiglio comunale ha discusso ed approvato la ratifica del cosiddetto “Patto per Reggio”, l’accordo fra il Comune ed il Governo che riconosce, nel caso reggino, risorse per 150 milioni di euro quale capoluogo di Città Metropolitana con un disavanzo procapite maggiore di 700 euro. L’intesa è stata presentata all’aula dall’assessora alle Finanze, Irene Calabrò, dopo i fruttuosi incontri avuti a Roma, nelle scorse settimane, in ambito ministeriale e a Palazzo Chigi. Il Consiglio comunale ha discusso ed approvato la ratifica del cosiddetto “Patto per Reggio”, l’accordo fra il Comune ed il Governo che riconosce, nel caso reggino, risorse per 150 milioni di euro quale capoluogo di Città Metropolitana con un disavanzo procapite maggiore di 700 euro. L’intesa è stata presentata all’aula dall’assessora alle Finanze, Irene Calabrò, dopo i fruttuosi incontri avuti a Roma, nelle scorse settimane, in ambito ministeriale e a Palazzo Chigi.

«Nessuna tassa in più, nemmeno l’aumento dell’Irpef come deliberato dagli altri Comuni che hanno aderito all’accordo col Governo. Questa amministrazione, col sindaco Falcomatà prima e col facente funzioni Brunetti poi, ha puntato sulla fiducia e sulla responsabilità per cogliere un’opportunità importantissima. E quello di oggi è l’ennesimo frutto di anni di lavoro portato avanti dall’Amministrazione che ha acquisito una inedita credibilità in ambito nazionale, diventando un esempio, in tema di finanza pubblica, per tanti Enti locali. Per questo, abbiamo invitato in città il premier Mario Draghi a celebrare un’intesa che può, concretamente, risollevare le sorti di Reggio Calabria». Così l’assessora Irene Calabrò si è rivolta al consiglio comunale relazionando su un punto che «ha coinvolto i settori Finanze, Tributi e Patrimonio, instancabilmente impegnati per ottenere un grande risultato».

«I termini dell’accordo – ha proseguito – prevedono l’impegno in termini di riscossione e alienazione dei beni dell’Ente, coinvolgendo Agenzia delle Entrate ed una società pubblica specializzata nella valorizzazione del patrimonio degli enti locali. Nessun aggravio tributario peserà sulle tasche dei cittadini e la conferma della massima fiducia riposta dall’esecutivo nei confronti dei lavoratori e nel management di “Hermes spa”».

Per il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, questa operazione «non è frutto certamente del caso, ma del continuo confronto con i ministeri promosso dall’Amministrazione comunale». «Ancora una volta – ha detto – come già è avvenuto in passato, Roma crede nelle politiche della città di Reggio Calabria. Abbiamo colto un’opportunità ed assunto la responsabilità di portare a casa il risultato».

Nel corso della seduta sono stati approvati anche alcuni debiti fuori bilancio illustrati di consiglieri Cuzzocrea e Cardia.