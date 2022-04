Come nel film: un grande squalo bianco attacca la barca con a bordo una famiglia

Momenti di paura per una famiglia che era fuori a pescare il Venerdì Santo quando si sono ritrovati braccati da un enorme grande squalo bianco come accade nel celebre film. Per fortuna, senza conseguenze

Il video di un gigantesco squalo bianco che attacca una barca è diventato virale. Lo squalo ha attaccato una piccola barca con una famiglia a bordo, un uomo insieme a sua moglie e al figlio di 14 anni. Il tutto è accaduto mentre stavano pescando sulla loro barca di sette metri, al largo della costa di Mandurah, a sud di Perth, in Australia, il Venerdì Santo. La barca, si è trovata circondata da uno squalo bianco di oltre quattro metri. L’animale ha girato intorno alla loro barca per oltre un’ora prima di lanciare il suo attacco contro di loro diverse volte, cercando di mordere il motore. Gli squali bianchi è molto difficile avvistarli, e ancora di più trovarli ad attaccare la propria barca. A proposito, come mai un attacco simile? Le spiegazioni possibili sono solamente due: forse lo squalo stava difendendo il suo territorio, e ha percepito la presenza dell’imbarcazione come un’intrusione. Oppure, seconda opzione, lo squalo è stato attratto dall’odore del pesce pescato. Gli squali sentono l’odore del sangue anche da centinaia di metri di distanza: per questo possono essere visti al seguito di pescherecci e barche usate per la pesca. Forse è questo che ha determinato l’attacco? Non possiamo dirlo con certezza, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ma quello che sappiamo è che questo video, in cui un grande squalo bianco attacca una barca, è incredibile e nello stesso terrificante. Di seguito il link del video che mostra il marito “ipnotizzato”, mentre sua moglie filma l’incontro terrificante, che ricorda i film di The Jaws. La donna urla mentre lo squalo emerge dall’acqua con la bocca aperta, e di nuovo mentre cerca di prendere un pezzo dalla loro barca. Il marito ha detto che va spesso a pescare ma non ha mai visto uno squalo avvicinarsi così tanto alla loro barca, o anche uno di quelle dimensioni. Ecco il link: https://www.itemfix.com/v?t=lszrnt&jd=1

