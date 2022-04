(DIRE) Roma, 20 Apr. – “La Lega sta lavorando per alzare il tetto della Flat Tax da 65.000 a 100.000 euro, per dare stabilità e opportunità di maggior lavoro e guadagno a 2 milioni di autonomi in questo periodo difficile. Speriamo che nessun partito si opponga, in questo momento più che mai il lavoro è una priorità”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Tar/ Dire) 11:43 20-04-22