Giappone. Expo Osaka 2025, presentati ufficialmente i primi 8 padiglioni

Saranno inglobati in una struttura unica a forma di medusa

(DIRE) Tokyo, 20 Apr. – Sono stati presentati alla stampa in una cerimonia, a cui ha preso parte il ministro per l’Expo Kenji Wakamiya, gli otto padiglioni centrali di quello che sarà il tema del prossimo Expo ospitato dalla città giapponese di Osaka nel 2025 ‘Designing Future Society for Our Lives’.

La Japan Association for the 2025 World Exposition, ente organizzatore dell’evento, ha illustrato i dettagli dei padiglioni, che saranno inglobati in una struttura unica a forma di medusa, riproducendo un villaggio composto da case giapponesi tradizionali con il tetto di paglia, al cui format hanno lavorato illustri personalità quali il biologo Shinichi Fukuoka, la regista Naomi Kawase e lo scrittore Kundo Koyama. (Jief/Dire) 08:34 20-04-22