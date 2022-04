La grande Vela torna a Reggio Calabria, Versace: “Bellissima festa di sport in uno straordinario palcoscenico naturale”

Presentata a Palazzo “Alvaro” la due giorni velistica che porterà in riva allo Stretto la tappa conclusiva del XV campionato di Vela d’Altura Tirreno Meridionale, Palio di San Giorgio-Beneteau Cup. Presenti venti equipaggi ed oltre duecento atleti

“La Città Metropolitana, con grande orgoglio, è al fianco di questa prestigiosa manifestazione sportiva che rende lustro e onore alla nostra città e all’intero territorio di Reggio Calabria. Sarà una due giorni entusiasmante e coinvolgente quella che vivremo nel prossimo weekend e di questo dobbiamo essere profondamente grati a quanti, tra rappresentanti della Federazione Italiana Vela, Circoli sportivi di ogni provincia e appassionati, hanno reso possibile la realizzazione di questo grande evento”. È quanto afferma il Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, in merito al Palio di San Giorgio “Beneteau Cup” – XV campionato di Vela d’Altura Tirreno meridionale, la cui tappa conclusiva si svolgerà a Reggio Calabria i prossimi 24 e 25 aprile.

“Per la nostra città – prosegue il rappresentante di Palazzo “Corrado Alvaro” – si tratta di un appuntamento di altissimo profilo che, tra le altre cose, offre il segno concreto delle straordinarie capacità organizzative che questo territorio è in grado di esprime ad ogni livello”.

Lo dimostrano, del resto, ampiamente, i numeri importantissimi che accompagnano tale manifestazione sportiva che porterà in riva allo Stretto circa duecento atleti appartenenti a venti equipaggi provenienti da Calabria e Sicilia. “Nell’anno che vede Reggio Calabria e tutto il territorio metropolitano vivere un momento celebrativo esaltante, – evidenzia l’inquilino di Palazzo Alvaro – di rilevanza nazionale e internazionale, quale è il Cinquantesimo del ritrovamento dei Bronzi di Riace, poter ospitare un evento velistico di questa caratura, rafforza e rilancia il messaggio di un territorio sempre più accogliente e soprattutto capace di mettere a sistema tutti gli attrattori di cui dispone”.

In questa direzione, conclude Versace, “lo sport costituisce un fattore di richiamo ed un elemento di spinta di fondamentale importanza a cui non possiamo mai rinunciare. E ciò riguarda in particolar modo proprio la Vela, il cui movimento, da sempre, rappresenta un valore aggiunto estremamente rilevante per la nostra città e per l’immagine complessiva che riusciamo a veicolare all’esterno grazie allo straordinario spettacolo che questo sport riesce ogni volta a regalare, in uno scenario naturale di unica ed incomparabile bellezza come solo sa essere lo specchio d’acqua dello Stretto”.