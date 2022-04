Nella città di Brega in Libia, la Compagnia petrolifera nazionale, ha “chiuso” un nuovo terminal petrolifero, per via delle difficoltose situazioni politiche che il paese attraversa da anni. Una sospensione che va a costare 60.000 barili. Brega è una delle città che possiede il più importante porto industriale del Mediterraneo nel Golfo della Sirte. Una città che vive specialmente di economia industriale.

AO