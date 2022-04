“Mayday” motore guasto, aereo effettua un atterraggio di emergenza. È uno scenario da incubo

Poco dopo il decollo di un aereo, il pilota ha segnalato un guasto al motore

Come è stato reso noto Martedì, Domenica 17 Aprile 2022, si è verificato un pericoloso incidente su un volo di una compagnia aerea austriaca. Come riporta il portale di notizie “Austrian Wings”, il pilota di un boing ha dovuto dichiarare una “emergenza aerea” su un volo transatlantico da Washington a Vienna-Schwechat. Secondo il rapporto, poco dopo il decollo, il pilota ha annunciato via radio che il motore sinistro della macchina era guasto. Secondo l’Aviation Herald, a bordo dell’aereo c’erano 163 persone.

Riferendosi ai dati radar di “Flightradar24”, il rapporto prosegue affermando che la macchina ha dovuto volare mantenendo schemi a un’altitudine di 14.000 piedi dopo il pronunciato “Mayday”. Solo circa 30 minuti dopo il decollo il pilota è stato in grado di riportare la macchina in sicurezza all’aeroporto di Dulles a Washington. Si dice che l’aereo parzialmente difettoso sia ancora a Washington. Questo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è il secondo incidente di volo della compagnia in brevissimo tempo.

