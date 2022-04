Pesaro Urbino, incendio ristorante

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Prato, nel comune di Macerata Feltria, per l’incendio di una struttura in legno adibito a ristorante che si estende per circa 200mq. La squadra VVF intervenuta con tre autobotti ha provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto completamente il ristorante. Il locale risulta inagibile. Non si segnalano persone coinvolte. Continuano le operazioni di smassamento del materiale contenuto all’interno dell’attività.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79115