Reggio Calabria. Al Liceo Scientifico “A. Volta” tutto pronto per la Prima Edizione del Volta Spring Time

Oltre 400 studenti dell’Indirizzo Sportivo del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria si preparano a vivere il Volta Spring Time, due giornate all’insegna del sano confronto agonistico. In un contesto sportivo polivalente, il Centro Sportivo Mirabella, Giovedì 21 e Venerdì 22 Aprile prossimi, le ventuno Classi dell’Indirizzo Sportivo dell’Istituto si cimenteranno in numerose discipline sportive, sia individuali sia di squadra. L’occasione permetterà alle alunne e agli alunni di mettere in campo alcune delle competenze tecniche acquisite durante le lezioni curricolari, svolte alla presenza dei propri docenti e degli istruttori federali, realizzate in seguito alla stipula di specifiche convenzioni con le Federazioni Sportive ed i Comitati Regionali. Nell’arco delle due giornate dello sport, gli studenti praticheranno Basket 3, Padel, Calcio a 5, Pallamano, Rugby e Duathlon.

Sebbene contingentato, in ottemperanza alle normative emergenziali, il contesto “ primaverile” permetterà loro di vivere un clima di autentica socialità ritrovata, difficilmente sostituibile dai mezzi di comunicazione digitale ai quali, anche la scuola, obtorto collo, ha dovuto fare ricorso in tempi pandemici.

Il Campus Volta nel corrente anno scolastico, nonostante la situazione pandemica, grazie alle moderne strutture sportive indoor e outdoor di cui dispone, è riuscito a realizzare la programmazione tecnico-pratica prevista dal Dipartimento di Scienze Motorie e Discipline Sportive, complementare a quella teorico-scientifica.

Convinti della grande valenza del linguaggio universale dello sport e del ruolo pluridisciplinare e socio educativo, hanno concesso il patrocinio morale per l’iniziativa, oltre al Centro Sportivo Mirabella che ospiterà la manifestazione, anche il Comune di RC, la Città Metropolitana di RC, il CIP Calabria, il CONI Calabria, il Presidio Sport e Salute Calabria.