Trasporti. In Puglia 10 nuovi elettrotreni destinati al TPL

(DIRE) Bari, 20 Apr. – Dieci nuovi elettrotreni per un investimento complessivo di 61.185.000 euro. È quanto deciso dalla giunta regionale pugliese che ha approvato la delibera e lo stanziamento per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario utilizzato per i servizi di trasporto pubblico locale. Delle risorse, 53.726.773,15 euro derivano dalle risorse assegnate dal ministero delle Infrastrutture, altri 3.460.726,85 derivano dalla restituzione da parte della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl di contributi precedentemente assegnati e 3.997.500,00 sono a carico delle imprese quale quota di cofinanziamento.

Cinque elettrotreni verranno assegnati a Trenitalia, quattro a FSE e uno a Ferrotramviaria. “Questi 53,7 milioni di euro sono stati assegnati alla Regione Puglia per l’intero periodo di programmazione (2022-2026) e la loro finalità è quella di rinnovare le flotte dei treni sulle tratte regionali del TPL ferroviario – spiega l’assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia – acquistando mezzi a basso impatto ambientale e a ridotte emissioni inquinanti, obiettivi propri del Pnrr”. “Noi stiamo investendo ulteriori risorse affinché i viaggiatori possano utilizzare treni moderni, sicuri, confortevoli e meno inquinanti. Cercheremo, quindi, insieme alle società che gestiscono i servizi TPL su ferro, di riportare sempre più pendolari e viaggiatori sui treni regionali”. (Com/Adp/Dire) 19:34 20-04-22