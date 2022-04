Ucraina. Scholz: “NATO non entrerà nel conflitto”

Durante il meeting in videocall di ieri con gli omologhi degli altri Paesi è emersa la netta convinzione omogenea a non far partecipare direttamente la NATO alla guerra in corso tra Russia ed Ucraina. E’ quanto dichiara il Cancelliere tedesco Scholz: “Abbiamo parlato della situazione con gli altri leader, abbiamo chiaro quali siano i principi: il sostegno pieno dell’Ucraina“. La conferenza è stata voluta dal Presidente USA, Joe Biden, che voleva fare il punto della situazione con gli alleati al fine di stringere le fila su sanzioni economiche e aiuti militari a Kiev. Non si vuole assolutamente estendere il conflitto pur essendo tutti concordi che la responsabilità dello stesso è da attribuire senza il minimo dubbio alle decisioni del Cremlino e del suo Presidente Vladimir Putin. Per Scholz “Putin avrebbe la responsabilità dei crimini di guerra commessi in Ucraina”.

