Ucraina. Toti: Europa non può contrastare Putin da sola

(DIRE) Genova, 20 Apr. – “L’Europa è in una situazione di maggiore fragilità rispetto agli altri grandi player del mondo. Oggi si è presa l’urto maggiore di questa guerra con sanzioni che fanno male alle nostre economie, la generosità degli europei è stata importante, ma occorre grande attenzione perché fare il passo più lungo della gamba, oggi, rischia di sbilanciare una posizione che finora è stata corretta”.

Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Timeline” su Sky Tg24. Toti ribadisce che “per me non è un tabù l’invio di aiuti militari e la parte giusta della storia è quella che abbiamo scelto. Credo, però, che anche gli altri Paesi del mondo debbano fare la propria parte: l’Europa e la sua economia non possono essere l’unica punta di lancia del contrasto a Putin”. Insomma, conclude, “sulle sanzioni è opportuno avere prudenza perché sono un’arma a doppio taglio che rischia di indebolire la nostra posizione, se la popolazione europea dovesse pagare troppo”. (Sid/ Dire) 16:47 20-04-22