UE. Europarlamento in favore adesione Macedonia Nord e Albania

(DIRE) Bruxelles, 20 Apr. – Per la commissione Affari esteri del Parlamento europeo l’Unione Europea dovrebbe avviare i colloqui per l’adesione della Macedonia del Nord e dell’Albania. Gli eurodeputati si sono così espressi approvando il rapporto dei progressi fatti nel 2021 dalla Macedonia del Nord con 66 voti favorevoli, quattro contrari e cinque astensioni e quello dei progressi messi in atto dall’Albania con 66 voti a favore, quattro contrari e tre astenuti.

Secondo gli europarlamentari, questi due Stati hanno soddisfatto i requisiti di adesione all’Ue e perciò chiedono al Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione. Nello specifico, la Macedonia del Nord si sta impegnando a rafforzare lo stato di diritto e a lottare contro la criminalità organizzata ma anche ad avere una magistratura più indipendente. L’Albania è esortata a fare lo stesso, rafforzando lo stato di diritto e la sua economia, al tempo stesso però viene definita come un partner affidabile” che condivide gli stessi obiettivi di politica estera e di sicurezza europea. Per questi rapporti il passo successivo sarà la votazione da parte del Parlamento europeo riunito in plenaria il 18 e il 19 maggio a Bruxelles. (Pis/Dire) 19:36 20-04-22