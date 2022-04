Botswana: grande elefante è stato ucciso a fucilate

In Botswana, paese meridionale dell’Africa, si stato consumato un “orrore” la cui scelta è stata apparentemente immotivata. Durante un safari infatti, è stato ucciso un elefante probabilmente in maniera del tutto arbitraria. L’ex Presidente ha comunicato, che forse, quell’elefante era uno dei più grandi ed anziani dell’intero Botwana. L’elefante in territorio africano non è solo un animale, ma è un simbolo di maestosità e bellezza.

I responsabili sono stati dei cacciatori con regolare licenza, quindi non erano dei bracconieri. L’uccisione è del tutto regolare. Il Governo del Botswana nel 2019, aveva deciso di riaprire la caccia agli elefanti, una scelta non condivisa dalla comunità internazionale. (foto di repertorio)

AO